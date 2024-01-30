Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı değişti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "2023 Yılı Değerlendirme- 2024 Yılı Birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda konuştu.

Kentte yürütülen kamu yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Pehlivan, bedeli 104 milyar 60 milyon 300 bin lira olan 666 projeden 218'inin tamamlandığını açıkladı.

HAVALİMANININ ADI DEĞİŞTİ

Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndaki çalışmalara değinen Pehlivan, havalimanının adının değiştiğini ve yeni adının ne olacağını açıkladı.

Pehlivan "Hep 'Bölgesel havalimanı' olarak ifade ediliyordu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla buranın direkt 'Çukurova Uluslararası Havalimanı' olarak açılmasına karar verildi. Proje bitti, şu anda açılış için hazırlıklar yapılıyor. Çevre düzenlemesi ve benzeri çalışmalar zaten belirli bir noktada tamamlandı. Cumhurbaşkanımız tarafından havalimanının açılacağı müjdesi verildi. Tarih bekleniyor. Ne zaman uygun görürlerse açıklanacaktır. Gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmaları artık açılış aşamasına gelmiş duruma ulaştı. Direk 'Çukurova Uluslararası Havalimanı' olacak. İlimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz."

Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki gelişmeler hakkında da bilgi veren Pehlivan, kentteki tüm çalışmaların vatandaşların huzuru ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına yürütüldüğünü duyurdu.