Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün açılışı yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk yolcu uçağı iniş yaptı.

Doğadan ilham alınarak tasarlanan ve narenciye rengiyle dikkat çeken hava kontrol kulesi, pamuk motifleriyle süslenen havalimanında uçuşlar başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği havalimanına, saat 11.43'te Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan kalkan "TK2462" sefer sayılı uçağı ilk inişi gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin anısına "Gölbaşı" adını taşıyan THY uçağının ardından, Pegasus Hava Yolları'nın Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen filosuna kattığı "Cumhuriyet" adlı uçağı da İzmir'den kalkan "PGT3010" seferiyle piste ulaştı.

İniş yapan uçaklar, geleneksel su takı seremonisiyle karşılandı.

Havalimanından ilk kalkış ise, İstanbul'a dönmek üzere havalanan THY'nin "Gölbaşı" uçağı ile gerçekleşti.