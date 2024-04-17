Çukurova'dan Kapadokya'ya. Kerem Alışık 'Siyah Kalp' ile dizilere dönüyor

Kaynak: Gazete Duvar
Çukurova'dan Kapadokya'ya. Kerem Alışık 'Siyah Kalp' ile dizilere dönüyor
Uzun süredir televizyon dizilerinde görünmeyen Kerem Alışık, Kapadokya'da çekilecek "Siyah Kalp" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

“Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin Fekeli’si Kerem Alışık’ın yeni dizisi belli oldu. Ünlü aktör Kerem Alışık, dört sezon süren “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin ardından son olarak “Sipahi” dizisinde rol almıştı. Kerem Alışık’ın haklarını aldığı “Bodrum Hakimi” eserinden yola çıkılarak çekilecek Süreç Film imzalı dizide rol alacağı gündeme gelmişti. Ancak “Bereketli Topraklar” adıyla çekilecek olan projede başrol oyuncusunun yaşının küçültüldüğü ve bu nedenle Kerem Alışık’ın projede oyuncu olarak rol almayacağı öğrenildi.

Uzun süredir birçok diziden teklif alan ancak zor karar veren Kerem Alışık’ın yeniden “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin yapım şirketi Tims&B ile el sıkıştı.

Alışık, Kapadokya’da Uluç Bayraktar’ın yöneteceği “Siyah Kalp” dizisinde başrol oynamaya hazırlanıyor. Alışık “Samet” karakterine hayat verecek.

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