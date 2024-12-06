Cuma günlerinin sevilen dizisiydi! Erken final kararı aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cuma günlerinin sevilen dizisiydi! Erken final kararı aldı

TRT1'de yayınlanan Kara Ağaç Destanı, dizisi izlenme rekorlarının altında kaldı. Dizi 20 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan final bölümüyle birlikte, dizi ekibi ve oyuncuları hayranlarına veda edecek.

Kara Ağaç Destanı, istenilen reytingleri yakalamayınca final kararı aldı. TRT 1'de yayınlanan dizi, 30. bölümüyle seyircilerine veda edecek.

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Özlem Conker ve Meltem Akçöl gibi birbirinden başarılı oyuncuların olmasına rağmen beklenilen izlenme rekorlarının altında kalarak erken final kararı aldı.

İZLENME REKORLARINDA YÜKSELİŞ YAŞANMADI

Dizinin, Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Hikmet'i canlandıran Erdem Ergüney'in de konuk oyuncu olarak yer almasına rağmen reytinglerde yükseliş yaşanmadı.

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SEVENLERİNE 30. BÖLÜMLE VEDA EDECEK

Yapım şirketi Motto Yapım tarafından alınan karar doğrultusunda, dizinin 30. bölümüyle ekran macerası son bulacak. 20 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan final bölümüyle birlikte, dizi ekibi ve oyuncuları hayranlarına veda edecek.

Dizilerin erken final yapmasının başlıca nedenleri arasında yüksek yapım maliyetleri ve düşük reytingler gösterilebilir. Günümüzde televizyon sektöründeki rekabetin artmasıyla birlikte, dizilerin daha kısa sürede sonuçlanması kaçınılmaz hale geldi.

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