Cuma vaazında Arap propagandası. İmam: İngilizle dost olup Arap düşmanlığı yapıyorlar

Türkiye'de yıllardır Arapların İngilizlerle işbirliği yaparak isyan ettiğini kabul etmeyen kesimler var.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Camii imamının cuma vaazı sosyal medyayı salladı. İmamın vaazde “İngilizle, Yunan’la dost olup, Arap düşmanlığı yapıyorlar” dediği duyuluyor.

Üstelik İmam, “Araplar kaç kişi ihanet etmiş? 3-5 çapulcu. Tarihi doğru bilin” dedi.

İmam vaazde şunları dedi:

Araplar kaç kişi ihanet etmiş? 3-5 çapulcu. Tarihi doğru bilin.

FETÖ Arap mı, Türk mü? En büyük hain kendi içimizden çıkmış.

İngilizle, Yunan’la dost olup, Arap düşmanlığı yapıyorlar.

Video sosyal medyada gündem olurken büyük de tepki topladı.

ARAPLAR İNGİLİZLERLE BİR OLUP SIRTIMIZDAN VURDU

Oysa 1. Dünya Savaşı’nda Araplar bize ihanet etti. I. Dünya Savaşı’nda Mekke Şerifi Hüseyin İngilizler ile anlaşarak Osmanlı’ya isyan ettiği ve orduyu arkadan vurduğu biliniyor. Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in Hicaz’da bazı Arap bedevi kabilelerini ayaklandırarak İngilizlerle işbirliği yaptı.

Suudi Arabistan Devleti'nin kurucusu Abdülaziz İbn-i Suud, İngilizlerle iş birliği yaparak 1915 tarihinde Britanya ile özel bir antlaşma imzalamıştır.