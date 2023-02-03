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İstanbul Valisi'nden fırtına ve kar uyarısı. Cumartesi ve pazar gününü işaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbulluları uyardı ve "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 19:50
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Cumartesi ve pazar gününe dair İstanbul Valisinden önemli uyarı

İstanbul Valisi'nden fırtına ve kar uyarısı. Cumartesi ve pazar gününü işaret etti
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Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak.

Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor. 

KAR YAĞIŞI GEÇİŞLERİ OLACAK

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. 

Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

VALİ YERLİKAYA UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur  beklenmektedir.  Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da;  Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur  beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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