Fatih Erbakan'ı U dönüşüne kimin ikna ettiği ortaya çıktı

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, 4 gün önce yaptığı açıklamada partisinin hiçbir ittifakta yer almayacağını belirtmiş ve cumhurbaşkanı adayı oluğunu duyurmuştu.

Ancak dün açıklama yapan Erbakan, fikir değiştirerek Cumhur İttifakı’na katıldı. Ardından açıklama yaparak Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, 100 bin imza toplamak üzere cumhurbaşkanı adayı da olan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın kararını değiştirmesi yönündeki görüşmelerde “Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin rol oynadığı” öne sürüldü.

İddiaya göre, önceki gün temel atma törenleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle birlikte Kahramanmaraş’ta bulunan BBP lideri Destici, bu sırada Erbakan’ı iki kez telefonla aradı ve ikna çalışması yürüttü.

Diğer taraftan parti kurmayları arasındaki görüşmelerin de sürdüğü söylenildi. Ardından YRP’nin Cumhur İttifakı’na katılım kararı kesinleşti ve ittifak protokolü, son saatte YSK’ye teslim edildi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKI’NA KATILDI

AKP genel başkanvekillerinin geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi’ne yönelik ziyaretlerinin ardından, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılımı için 30 maddelik teklifi gündeme gelmişti. Yeniden Refah’ın 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılması talebinin AKP tarafından kabul edildiği iddia edilmişti. İktidar kanadı ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20 Mart'ta, partisinin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin kararını açıklamıştı. Yeniden Refah Partisi'nin 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde hiçbir ittifaka dahil olmayacağını bildiren Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olacağını bildirmişti.

Ancak dün yapılan açıklamayla Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katıldı.

Fatih Erbakan, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erbakan açıklamasında, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde başından beri prensipler konusunda kendisiyle anlaşmaya, uzlaşmaya vardık" dedi.

"Yeniden Refah Partimizin talep ettiği prensiplerimizin yazılı olduğu mutabakat metni AK Parti'nin ve Yeniden Refah Partimizin genel sekreterleri tarafından imza altına alındı" diyen Erbakan, "Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bu prensiplerin uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Erbakan, "Bu prensiplerimizin üzerinde mutabakata varılmasından dolayı Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz" diye konuştu.

Erbakan açıklamasında cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini de duyurdu. Fatih Erbakan, "Sayın Cumhurbaşakımız da önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü genel merkezimize bir ziyarette bulunacak. Tabii ki bu kararımız doğrultusunda cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırmış bulunuyoruz" dedi.