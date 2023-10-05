Cumhur İttifakı'nda ‘Nazilli Belediyespor’ krizi: Tehdit iddiası gerilime neden oldu

AKP’li Nazilli Belediye Başkanı ve yardımcısının, MHP İl Başkanı'nın Nazilli Belediyespor'un eski sahibini tehdit ettiği öne sürüldü. İddialar, Cumhur İttifakı’nda krize neden oldu.

Cumhur İttifakı'nda ‘Nazilli Belediyespor’ krizi: Tehdit iddiası gerilime neden oldu

Nazilli Belediyespor'un satış sürecinde kulüp sahibi Süleyman Urkay'ın, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık tarafından tehdit edildiği iddiası Cumhur İttifakı’nda krize neden oldu.

Manşet Aydın'dan Mustafa Çelik'in haberine göre, takımın ekonomik durumunun değerlendirildiği toplantıda bir araya gelen Kulüp Başkanı Şahin Kaya, AKP’li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Yardımcısı Ali Ertürk, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık’ı suçladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, Nazilli Belediyespor’un satış sürecinde MHP'li Haluk Alıcık'ın, eski başkan ve iş insanı Süleyman Urkay ile gizlice görüşüp kendisini görevi bırakması için tehdit ettiği iddiasıyla ilgili, "Süleyman Urkay’a 'Bu işi yapma, burayı terk et' diye laf edenler oldu. Nazilli’de herkes kendini biliyor. Oturup evde Nazillispor yenilsin diye dua etmesinler" dedi.

Ertürk’ün ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın da, "Cumhur İttifakı il başkanının bulunduğu bir liste kongrede divana sunulduğunda hiçbir şekilde hiçbir isim çıkartmayıp elimizden gelen desteği vereceğimizi söylemiştik. Bu teklifi birden çok kez ilettik. Karşılık bulmadı. Bazı arkadaşlar eleştirmen oldular" şeklindeki sözleriyle Alıcık’ı işaret etmesinin MHP Nazilli ilçe teşkilatında huzursuzluğa neden olduğu öne sürüldü.

MHP İLÇE BAŞKANI EREN: CEVABINI VERECEĞİZ

"Nazilli Belediyespor’un menfaati için yapılan görüşmeleri sabote etmek"le suçlanan Haluk Alıcık’ın eleştirilmesinden rahatsız olan MHP'nin, "toplantının Cumhur İttifakı'na zarar verdiği" görüşünde birleştiği ifade edildi.

Duyulan rahatsızlığı, "Yanlış yapılıyor" sözleriyle dile getiren MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, "Bir şey söylemek istemiyorum ama yapılmaması gereken bir durum. Bence yanlış. Cumhur İttifakı’na zarar verecek sözler. Biz bir meclise katılmadık, ‘Cumhur İttifakı’na zarar veriyorsunuz’ dendi. Bunlar neye zarar veriyor? Yapmaya gerek yok bunları. Haluk başkan çağırmış konuşulmuş. Haluk Alıcık hedef gösteriliyor. Yanlış yapılıyor. Cevabını vereceğiz. Haluk Alıcık cevabını verir” dedi.

URKAY: TEHDİT ETMEDİ, AKSİNE DESTEK OLACAĞINI SÖYLEDİ

İddialarla ilgili dün açıklama yapan iş insanı Süleyman Urkay, Haluk Alıcık'la görüştüklerini fakat tehdit edilmediğini söyledi.

Urkay, "Öyle bir durum olmadı. Ayıp olur zaten. Burası dağ başı değil. Kahvaltıda buluştuk ve orada futbol adına sohbet ettik. Nazilli’den hiçbir kötü izlenimle ayrılmadım. Basında bir ara biz geldikten sonra kulübü geri alacağız açıklamasını okudum. Ancak Haluk Alıcık, benim olduğum ortamda şahsıma yönelik hiçbir kötü sözcük kullanmadı. Aksine destek olacağını söyledi" diye konuştu.

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