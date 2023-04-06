Cumhur İttifakı'nda ortak liste çatlağı. Topu ortaklarına attı

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilliği çıkarma noktasında faydalı olacak yolun 'ortak liste' olduğunu belirttiğini ancak ittifak içerisinde şu ana kadar bir mutabakat oluşmadığını kaydetti.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim nedeniyle meclis çalışmalarının bugün tamamlanacağını ve 27. yasama döneminin sona ereceğini söyledi. Destici, partisinin bu dönemde temsil imkanı bulduğunu ve meclis çalışmalarına önemli katkılar sağladığını anlattı.

"BENİM SÖYLEMEMLE OLACAK BİR ŞEY DĞEİL"

Bir gazetecinin "Seçimlere kendi logonuz ve listeniz ile mi katılmayı planlıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Destici, "Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben daha öncede de ifade ettim. Bu sistemde milletvekilliği çıkarma noktasında faydalı olacak, kazançlı olacak yolun ortak liste olduğunu ifade ettim. Bu sadece benim söylememle olacak bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"BİR MUTABAKAT YOK"

İttifak içinde şu ana dek bir mutabakat olmadığını ifade eden Destici, şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı içerisinde üç parti daha var. Onların da aynı iradeyi ortaya koymaları gerekiyordu. Şu ana kadar bir mutabakat yok. Şu anda Cumhur İttifakımızdaki dört siyasi parti kendi milletvekili aday listeleri ile seçime girecek. Bugün bizde mülakatlar sona eriyor. Biz de BBP olarak listelerimizi hazırlıyoruz. Pazar günü de Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceğiz."

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine de Destici, "Şu anda öyle belirlenmiş bir görüşme saatimiz ya da trafiğimiz yok. Bugün ya da yarın görüşeceğiz diye bir takvimimiz yok" diye konuştu.

AKP - MHP DE KENDİ ARALARINDA UZLAŞAMADI

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre, aralarında Osmaniye, Iğdır, Çanakkale gibi illerin de yer aldığı 19 ilde “MHP’nin aday çıkarmayarak, AKP’li isimleri, bazı illerde ise AKP’nin aday çıkarmayarak, MHP’li isimleri destekleyebileceği” ileri sürüldü.

İKİ LİDERDEN ‘RET’

Ancak AKP’nin, MHP ile yürüttüğü çalışma ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den “ret kararının” geldiği belirtiliyor.

Erdoğan’ın, “AKP’nin iktidar partisi olduğu, bazı illerde aday göstermemesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağı” gerekçesiyle, Bahçeli’nin ise “MHP’nin siyasi geçmişi ve birikimi ile partinin üç hilale oy veren seçmen yapısı” gerekçesiyle “bu çalışmaya ret kararı verdiği” ileri sürülüyor.