Cumhur İttifakı'nda şimdi de İsveç ve NATO üyeliği gerginliği

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, seçimlerin ardından yapılan zamları bir kez daha eleştirirken, İsveç ve NATO üyeliğine dair de açıklamada bulundu. Destici, "İsveç'in NATO üyeliği Meclis'ten geçmemeli" dedi.

KAYNAK: DHA
Cumhur İttifakı'nda şimdi de İsveç ve NATO üyeliği gerginliği

Destici, ivedi çalışmalar yapılıp vergide adalet sisteminin kurulmasını talep ederek, özellikle akaryakıta gelen artışlarla beraber iğneden ipliğe her ürüne zam yapılmasının fiyat artışlarını tetiklediğini bildirdi.

Bugün vatandaşın hayatını zorlaştırmayacak daha konforlu çözümler beklediğini ifade eden Destici, "Bütçe açıkları elbette kapatılmalı ama bu sadece örneğin dolaylı vergiler vasıtasıyla fakir, zengin ayırt etmeden vatandaşların hepsinin sırtına birden yüklenmemeli. Kimin mal varlığı daha fazlaysa o daha fazla katkı sağlamalı, daha fazla vergi ödemeli." diye konuştu.

"İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ MECLİSTEN GEÇMEMELİ"

BBP Genel Başkanı Destici, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıklar ve saldırılar yaşandığı dönemde İsveç'in NATO üyeliğinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili takdiri milletvekillerine bıraktığını ifade eden Destici, "Bu hal ve vaziyette elbette ki biz İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Meclis'ten geçmemesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısının kabul edildiğini anımsatan Destici, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un "Bizi bölme amacıyla Kur'an'a karşı saygısızca eylemler yapılıyor" dediğini aktardı.

Destici, "Eğer (İsveç) Başbakanı böyle düşünecek bir noktaya gelmişse o zaman yapacağı şudur: İsveç yasalarını değiştirecek ve kutsal kitaplara ya da kutsal şahsiyetlere, bütün kutsallara saygısızlığı kendi yasalarında, anayasasında yasaklayacak ve bunlarla ilgili ağır cezalar getirecektir. Yoksa bunları söyleyip aynı şekilde eylemlere müsaade ederse o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi asla ve kat'a İsveç'in NATO'ya girişine izin vermemelidir." şeklinde konuştu.

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DÜNYA BASINI İSVEÇ VE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖRÜŞME SONRASI 'ANLAŞMAYA VARILDI' BAŞLIKLARI ATTI

Amerikan The Washington Post haberi, "Türkiye zirve öncesi, İsveç'in NATO'ya katılım talebine karşıtlığını geri çekti" başlığıyla verdi.

The Wall Street Journal da "Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermeyi kabul etti" manşetini attı.

İngiliz yayın organı BBC, Stoltenberg'in sözlerine atıfta bulunarak, "Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini destekleyecek" manşetini attı.

Haberde, İsveç Başbakanının "İsveç için iyi bir gün" sözleri hatırlatıldı.

Financial Times, haberi "Erdoğan, İsveç'in NATO hedefini desteklemeyi kabul etti" başlığıyla verdi.

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