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  • Bakan Kurum boş meydana konuştu. Cumhur İttifakı’nın kalesinde açılış şoku

Bakan Kurum boş meydana konuştu. Cumhur İttifakı’nın kalesinde açılış şoku

CHP'li Ulaş Karasu, Çevre Bakanı Murat Kurum'un Sivas'ta boş meydana seslendiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 01:56
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Cumhur İttifakı’nın kalesinde açılış şoku: Bakan Kurum boş meydana konuştu

Bakan Kurum boş meydana konuştu. Cumhur İttifakı’nın kalesinde açılış şoku
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas’ta ‘Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın duasının ardından sahneye çıkacak olan Kurum'un katıldığı toplu açılış törenine katılımın oldukça düşük olması dikkati çekti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geldiği Sivas’ta seçime 39 gün kala durum bu" ifadelerini kullandı.

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