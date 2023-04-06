Bakan Kurum boş meydana konuştu. Cumhur İttifakı’nın kalesinde açılış şoku

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas’ta ‘Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.
İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın duasının ardından sahneye çıkacak olan Kurum'un katıldığı toplu açılış törenine katılımın oldukça düşük olması dikkati çekti.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geldiği Sivas’ta seçime 39 gün kala durum bu" ifadelerini kullandı.
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