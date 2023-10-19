Cumhur İttifakı'nın yerel seçim pazarlığı ortaya çıktı. MHP 3 Büyükşehri istiyor

Yerel seçimler için AKP ve MHP’nin pazarlığı başladı. Bahçeli’nin istediği 3 büyükşehir açıklandı.

Cumhur İttifakı'nın yerel seçim pazarlığı ortaya çıktı. MHP 3 Büyükşehri istiyor

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Cumhur İttifakı'nda MHP ve AKP arasında yerel seçim pazarlığı başladı.

Ankara'daki bir restoranda yapılacağı ileri süren görüşmede, AKP ve MHP'li kurmaylar yaptıkları ön çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Heyetlerin işbirliği kapsamında önceliği de büyükşehir belediye başkan adaylarının belirlenmesine vereceği ifade ediliyor.

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BAHÇELİ 3 BÜYÜKŞEHRİ İSTİYOR

AKP ve MHP arasında 2019 yerel seçimleri döneminde yapılan işbirliği kapsamında, Adana, Mersin ve Manisa'da MHP, diğer büyükşehirlerde ise AKP aday göstermişti.

31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde de 2019'da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayının, diğer büyükşehirlerde ise AKP'nin adayının destekleneceği kaydediliyor.

MHP, BELİRLENECEK ADAYLARA ŞERH DÜŞEBİLİR

Ancak, bu kez MHP'nin "Seçilebilecek aday" için AKP'nin belirleyeceği isimlere gerektiğinde şerh düşebileceği de ileri sürülüyor.

Özellikle CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanlığı için aday belirlemede o büyükşehirlerdeki seçmen yapısının dikkate alınacağına işaret ediliyor.

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