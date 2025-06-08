Cumhurbaşkanı adayı mitingde vuruldu

Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın batısında yer alan Modelia Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Senatör Miguel Uribe (39), konuşma yaptığı sırada silahlı bir saldırıya uğradı.

Partililer tarafından özel bir kliniğe kaldırılan Uribe’nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği bildirildi.

Kolombiya medyası, Senatör Uribe’ye ateş açtığı iddia edilen 15 yaşındaki bir çocuğun yaralı olarak gözaltına alındığını ve bir klinikte tedavi altına alındığını aktardı.

Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan, yaptığı açıklamada, “Senatör Miguel Uribe, öğleden sonra Fontibon’da uğradığı bir suikast girişimi sonrası acilen tedavi altına alındı. Saldırgan yakalandı. Bogotá’daki tüm hastaneler, olası bir nakil ihtimaline karşı hazır durumda” dedi.

Kolombiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “Miguel Uribe Turbay’a yönelik saldırıyı kesin ve net bir şekilde kınıyoruz. Bu yalnızca bir senatörün kişisel güvenliğine değil, aynı zamanda demokrasiye ve ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Her türlü şiddeti reddediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI PETRO’DAN SALDIRIYA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uribe’ye yönelik saldırıyı kınayarak, “Hayata saygı duyun, bu kırmızı çizgidir. Kolombiya kendi çocuklarını öldürmemeli. Çünkü onlar da bizim çocuklarımızdır” değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, saldırıya tepki göstererek, “Şiddet hiçbir zaman bir çözüm olamaz. Miguel Uribe’ye yönelik saldırıyı kararlılıkla kınıyorum. Onun sağlığına kavuşmasını ve tehlikeyi atlatmasını yürekten diliyorum. Barışçıl bir toplum inşa etmeye çalışan bir ülkede şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz” mesajını paylaştı.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez Suarez ise Uribe’ye yönelik suikast girişiminin faillerinin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 700 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

DEMOKRATİK MERKEZ PARTİSİ, SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe’nin kurduğu Demokratik Merkez Partisi’nden (Centro Democratico) yapılan açıklamada, “Bu saldırı yalnızca bir siyasi liderin hayatını riske atmakla kalmamış, aynı zamanda Kolombiya’daki demokrasiye ve özgürlüklere yönelik açık bir tehdit oluşturmuştur. Şiddetle kınıyoruz” denildi.

Senatör Uribe, Demokratik Merkez Partisi’nin 2026 genel seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan isimlerden biridir.