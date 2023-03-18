18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler, YSK’ya yarından itibaren adaylık başvurusu yapabilecek.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 13:36
Takip Et

Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ya başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
+
Aa
-

Yüksek Seçim Kurulu’nun 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Kurula yapacakları adaylık başvuruları yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK’ye yapacakları adaylık başvurusu 20 Mart saat 17.00’de sona erecek. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00’de dolacak.

Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22 Mart-27 Mart arasında toplanacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

İTTİFAK SÜRECİ BAŞLIYOR

YSK’nin, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin takvimi bugün itibarıyla işlemeye başladı.

Takvimin ilk günüyle seçim ittifakı sürecine de geçilmiş oldu. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolü 24 Mart’a kadar YSK’ye teslim edilecek. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
1
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
2
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
3
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
4
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
5
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
6
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
7
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.