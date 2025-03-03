Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın itirafı Erdoğan'ı çok kızdıracak!

Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Saral, TV100'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan'ı bunalıma sokacak anket. Seçmen yumruğunu masaya vurdu. Saray derin sessizliğe gömüldü

"HAK EDEREK BAŞDANIŞMAN OLMADIM"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmasının bir tesadüf olmadığını kaydeden Saral, "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim. Benim yerimde olabilecek çok daha kıymetli insanlar var. Benim tek derdim ülkeme, milletime faydalı olabilmek" dedi.

"34 BAŞDANIŞMANI VAR"

Ayrıca, Cumhurbaşkanının 34 başdanışmanı bulunduğunu belirten Saral, bu durumun abartılacak bir yanı olmadığını savundu.