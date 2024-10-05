Cumhurbaşkanı Başdanışmanı suçluyu buldu! Dizi ve oyunlar

İstanbul Fatih'te işlenen iki kadın cinayeti, sosyal medyada infial yarattı. Sokakların güvensiz olması, suç kaydı bulunan kişilerin sokaklarda ellerini kollarını sallayarak gezmesi vatandaşların tepkisini çekerken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, video oyunları ve televizyon dizilerini hedef tahtasına koydu.

GEREK DUYULDUĞUNDA YASAKLANABİLİR

Oktay Saral televizyon programları ve oyunların gerek duyulması halinde yasaklanabileceğinin altını çizdi. Saral’ın, kamuoyunda endişe yaratan şiddet olaylarıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı sosyal medyadan tepki çekti.

Oktay Saral, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gündemi büyük bir üzüntü ve öfke ile takip etmekteyiz. Öyle bir çağdayız ki; nereden, kimden, nasıl ya da ne şekilde bir zarar gelecek anlayabilmek mümkün değil.

Gençler başta olmak üzere tüm toplumumuzu bu ruh hastası yaratıklardan muhafaza etmeli, sapkın düşünceleri özendirici her türlü yayın ve yapımdan uzak tutmalıyız.

Televizyon dizileri, sabah programları, video oyunlarının hepsi bir filtreden geçirilmeli gerekirse yasaklanmalı ve yayından kaldırılmalıdır.

Art arda yaşanan bu vehim olaylarda suçu gerçekleştiren, gerçekleştirilmesine vesile olan, yardımda bulunan herkes büyük bir titizlikle incelenmeli, gereği ivedilikle yerine getirilmeli, ceza sistemi ağırlaştırılmalı ve bu halkın takdirine sunulmalıdır.

Aksi halde olanlar karşısında aklımıza mukayyet olmak ve sakin kalabilmek mümkün değildir. Cezalar yerini bulunca, toplumun içi bir nebze olsun soğuyacaktır."