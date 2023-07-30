Cumhurbaşkanı Başdanışmanı tekel bayi saldırganları için idam istedi

Esenyurt'taki bir tekel bayide yaşanan saldırı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral idam istedi. Saral "Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın idam. Kısasta hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı tekel bayi saldırganları için idam istedi

İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayide iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırı, kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Zanlılardan Murat Özer gözaltına alınırken, diğer üç şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Yaşananlara bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi.

Saral, kendi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Özer'i etiketleyerek "Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın idam. Kısasta hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz" ifadesini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki tekel bayisine önceki gün gece saatlerinde giden dört kişi, içerdeki üç kişiye önce saldırmış, ardından ateş açmıştı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçmıştı.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, üç kişi iş yerinde konuşurken, dört kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin "Babanı çağır konuşalım" dediği duyulurken, iş yeri çalışanı "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor.

Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor.

Bu esnada yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. İş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor.

Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

12 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulundu. İşletmede yapılan aramada ise bir pompalı tüfek, iki tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi.

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