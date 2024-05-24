Cumhurbaşkanı bayrağa sarılıp hüngür hüngür ağladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı bayrağa sarılıp hüngür hüngür ağladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 11 Temmuz’un ‘Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü’ olarak kabul etti. Söz konusu karara karşı çıkan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, karar kabul edilince bayrağına sarılıp ağladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Almanya ile Ruanda tarafından sunulan ve Türkiye ile 40’tan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısını kabul etti ve 11 Temmuz’u "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan etti.

20160921133935-bmgenelkurulu-1132x600-1.jpgSIRBİSTAN CUMHURBAŞKANINDAN İTİRAZ

Karar tasarısı, Sırbişstan’ın itirazları arasında kabul edilirken tasarı için gerçekleştirilen oturumda, oylama öncesinde konuşma yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, karar tasarısının "çok siyasi olduğunu" ileri sürdü.

Almanya’yı, karar tasarısına destek vermeyen ülkeleri tehdit etmekle suçlayan Vucic, "Bunlar mı Avrupa'nın değerleri?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Vucic, tasarı kabul edildiğinde Sırbistan bayrağına sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Genel Kurul’da bulunan dev ekrana, “evet” oyu veren ülkelerin isimleri yansırken, Sırbistan bayrağına sarılarak ağlayan Vucic’in görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı.

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SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR?

Srebrenitsa Katliamı 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı sırasında Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 8.372 Bosnalı'nın öldürülmesine verilen isimdir.

General Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusunun saldırılarında, kadın ve küçük çocukların da öldürüldüğü belgelerle kanıtlanmıştır. Sırp Cumhuriyeti Ordusunun dışında katliama "Akrepler" olarak tanınan Sırbistan özel güvenlik güçleri de katılmıştır.

Birleşmiş Milletler Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına rağmen, katliam önlenememiştir.

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