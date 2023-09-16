Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 16-20 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

TRT Haber’in aktardığına göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Erdoğan'ın New York'ta bulunacağı süre zarfında başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunmaları öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret vesilesiyle ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere iştirak edecek.

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Rize'de yangın paniği: Vatandaşlar hortumla müdahale etti Yaşam
Rize'de yangın paniği: Vatandaşlar hortumla müdahale etti
Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon’ çıkışı. Erdoğan’dan sonra o da 'sabır' istedi Ekonomi
Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon’ çıkışı. Erdoğan’dan sonra o da 'sabır' istedi
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler? Yazarlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Dolar sahipleri aylardır bu günü bekliyordu: Borsa ve dolarda dananın kuyruğu pazartesi kopacak! Ekonomi
Dolar sahipleri aylardır bu günü bekliyordu: Borsa ve dolarda dananın kuyruğu pazartesi kopacak!
CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Özgür Özel’den video: Arkanızda kim var diyenlere… Siyaset
CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Özgür Özel’den video: Arkanızda kim var diyenlere…
Maltepe'de 'trafik' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı Yaşam
Maltepe'de 'trafik' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı