Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere BAE’ye gitti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Erdoğan’a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik etti.

Erdoğan'ın burada, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı zirveye katılan diğer mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

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