Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, bugün Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Ancak en önemli gündem maddesi Tahıl Koridoru olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmelerinde konuyu daha "stratejik" çerçeveden ele alması öngörülüyor. Dünyanın merakla beklediği zirvede Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması projesi de gündeme gelecek.

Erdoğan ile Putin, Suriye ve Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasının da gündeme gelmesi bekleniyor.