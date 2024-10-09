Erdoğan'ın Bahçeli’nin DEM Parti ile tokalaşmasını yorumladı: Takdirle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Bahçeli’nin DEM Parti ile tokalaşmasına ilişkin, "Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını umut ediyoruz." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN UZATTIĞI ELİN DEĞERİ ANLAŞILMALI"

Bahçeli'nin DEM'liler ile tokalaşmasına ilişkin Erdoğan, "Bölgemizin içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, uzlaşıya, diyalog zeminini genişletmeye ihtiyacımızın olduğu kanaatindeyiz. Siyasette farklı bir üslup görmek istiyoruz. Milletin faydasına olacak hiçbir konuda diyalogdan kaçınmayız. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İsrail oturumuna ilişkin söylemlerine ise Erdoğan,"Toplantı sonrası CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamaları esefle karşıladık. CHP Genel Başkanı ucuz polemik peşinde koşuyor. Sayın Özel'den ülke güvenliğine dair meselelerden daha olgun tavır beklerdik." dedi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Son dönemde yaşanan cinayetler ve olaylara ilişkin konuşan Erdoğan, "Milletimizin kendini güvende hissetme ve adaletin tecellisi konusunda tereddüde düşmesine sebebiyet vermiştir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Son dönemde polis memurumuzun şehit edilmesinden genç kızlarımızın vahşice katledilmesine kadar bir dizi hadise milletimizde haklı bir tepkiye yol açmıştır. Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması bizi de rahatsız ediyor. Bu olayları enine boyuna değerlendirdik. Bu çerçevede bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanlarımızın, sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarında diğer öne çıkan satırlar şu şekilde;

"Emniyet teşkilatında ya da adalet sistemimizde tıkanıklık varsa neşteri vurup onu da çözüme kavuşturacağız.

Belirli suçlarda infaz hükümlerinin, alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır.

Mesela 5 suç kaydı olan birinin, diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden tutuklu yargılanmasının önü açılacak

Tutukluluk süresi, kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı belirlenecek. Bu husus toplum vicdanını yaralayan belirli suçlar için geçerli olacak.

Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle sarsılan Bosna Hersek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Felaket haberini alır almaz AFAD'ımızı TİKA'mızı hemen harekete geçirdik. Bosnalı kardeşlerimizi bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız" dedi.

Pazartesi günü rahmetli Erbakan Hocamızın yol ve dava arkadaşı, milli görüş hareketinin çınarlarında Recai Kutan ağabeyi de rahmetle yad ediyorum. Recai Kutan her zaman hayırla anılacaktır. Rabbim kendisini cennetiyle müşerref eylesin.

Dün 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümüydü. İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü'ye ve arkadaşlarına yapılanları değil üzerinden 10 yıl 100 yıl geçse de unutamayız. 6-8 Ekim olaylarında rolü olanlar hak ettikleri cezaya çarptırıldı.

Topraklarımız üzerinden ameliyat yapılmasına izin vermeyeceğiz.

Türkiye yayılmacı heveslerin, vatan topraklarına göz dikenlerin önüne geçecek kudrete sahiptir. Vadedilmiş toprakların varacağı yer hezimettir.

İsrail, siyonist terör örgütüdür. Vahşetin faili İsrail'dir ama batılı ülkelerin desteği ile katliam yapılmaktadır. Sahne önünde ateşkesten bahsedenler, sahne arkasında İsrail’e destek vermeye devam ediyor. Bu ABD’de böyle, Almanya’da böyle. Tüm Batı ülkelerinde aynı. Al birini vur ötekine. Hiçbirinin farkı yok."