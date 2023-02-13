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Cemal Enginyurt, Erdoğan'ın bir yıllık süre isteğine seçimler üzerinden süre hatırlatması yaptı

DP'li Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'ın deprem bölgesinin yeniden inşaası için istediği 1 yıllık süreyi hatırlattı ve 'aklından dahi geçirme' uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 00:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinin inşaası için bir yıl istedi. Cemal Enginyurt seçim sürecine girdiğimizi hatırlatarak uyarıda bulundu

Cemal Enginyurt, Erdoğan'ın bir yıllık süre isteğine seçimler üzerinden süre hatırlatması yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün depremin vurduğu Şanlıurfa'da incelemelerde bulunmuş ve sonrasında da bölgenin yeniden inşasına dair açıklamalar yapmıştı.

Çadırkenti ziyaret eden Erdoğan, gazetecilere yaptığı deprem bölgesinin yeniden inşa sürecine ilişkin açıklamada:

"Yüz binlerce konutun altyapısı ve üstyapısı ile inşası anlamına gelen bu süreci kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyorum. Sizlerden bir yıl süre istiyorum. Bir yıl içinde bu inşaatların inşasını yapacağız, ihyasının da gerçekleştireceğiz" dedi.

CEMAL ENGİNYURT TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan'ın deprem bölgesinin inşası konusunda bir yıl sonrasını hedef olarak belirlemesine tepki gösteren Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, seçim sürecinde olduğumuzu hatırlatarak şunları söyledi:

"Erdoğan : Bir yıl içinde bütün konutları yapacağız diyor. Hayırdır! 1 yılın kaldı mı ki? Seçimler yapılsın Millet devam derse demen, daha doğru değil mi?

Seçimleri ertelemek Anayasaya göre, sadece Savaş halinde mümkün. Aklından dahi geçirme. YÖNETEMİYORSUNUZ,"

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