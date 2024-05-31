Cumhurbaşkanı Erdoğan iki müdürü görevden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazetede Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındığı bilgisi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 5 kişiyi başmüfettişliğe, 1 kişiyi Hazine başkontrollüğüne, 14 kişiyi stajyer Hazine kontrolörlüğüne atadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 1 kişi başmüfettiş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda 7 kişi müfettiş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 7 kişi başmüfettiş olarak görevlendirildi.