Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti.

TÜRKİYE VE İRAN'DAN GAZZE İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Türkiye’nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede liderler, Türkiye’de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu.