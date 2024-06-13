Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da. Kral VI Felipe ile görüştü

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da. Kral VI Felipe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki 8. Hükümetler Arası Zirve'ye katılmak için Madrid'e seyahat etti. Erdoğan, zirve öncesinde Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI. Felipe ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak amacıyla Madrid'e gitti ve havalimanında karşılandı.

İSPANYA KRALI VI. FELIPE İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, Madrid'deki temaslarına Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI. Felipe ile yaptığı görüşme ile başladı. Görüşmede, iki ülkenin heyetleri de hazır bulundu.

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GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'deki saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler tartışıldı.

TÜRKİYE-İSPANYA İLİŞKİLERİ

Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek derinleşeceğine inandığını belirtti. Ayrıca, ticaret hacminin artırılmasından savunma sanayii iş birliğine kadar her alanda atılacak adımların her iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.

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GAZZE'DEKİ SALDIRILAR

Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırı politikalarının son bulması gerektiğini ve İspanya'nın bu konudaki adımlarının ve Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskıyı artırmasının bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

TÜRKİYE'YE DAVET

Erdoğan, Kral Felipe'i en kısa sürede Türkiye'ye davet etti.

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