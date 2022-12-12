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  • Akşener ''Biraz da helal para yesinler'' demişti. Erdoğan Akşener'den kazandığı parayı TÜRGEV'e bağışladı.

Akşener ''Biraz da helal para yesinler'' demişti. Erdoğan Akşener'den kazandığı parayı TÜRGEV'e bağışladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle hükmedilen 55 bin TL manevi tazminat, Erdoğan tarafından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)’e bağışlandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 14:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den kazandığı parayı TÜRGEV'e bağışladı

Akşener ''Biraz da helal para yesinler'' demişti. Erdoğan Akşener'den kazandığı parayı TÜRGEV'e bağışladı.
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Sabah Gazetesi’nden Dilhan Dumanoğlu’nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yazılı açıklamasında, Akşener'in 2019'da Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğu iddiasıyla Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtıklarını hatırlattı.

Yerel mahkemede görülen duruşmada davalı Meral Akşener'in, Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 40 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini kaydeden Aydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi.

Aydın, Başkan Erdoğan'ın, söz konusu miktarı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) bağışladığını kaydetti.

AKŞENER “BİRAZ DA HELAL PARA YESİNLER” DEMİŞTİ

Tazminatı ödeyen Akşener, yakın çevresine şu “Benim param helaldir. Biraz da helal para yesinler!” demişti.

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vatandaş
12.12.2022 15:02
adaletin olmadıgı yerlerdeyiz artık  
 
O kadar paraya
12.12.2022 14:19
Lazım sayma makinesi para  
 
Hüseyin
12.12.2022 14:19
Evet aile şirketi.oglu ve kızı başında.ne kadar zekice değilmi.yandas basın akşam vakfa bağışladı diye overler artık.oh ne ne ala.o kadar vakıf dernek var.oglunun vakfına yollamis  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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