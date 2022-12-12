Akşener ''Biraz da helal para yesinler'' demişti. Erdoğan Akşener'den kazandığı parayı TÜRGEV'e bağışladı.

Sabah Gazetesi’nden Dilhan Dumanoğlu’nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yazılı açıklamasında, Akşener'in 2019'da Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğu iddiasıyla Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtıklarını hatırlattı.

Yerel mahkemede görülen duruşmada davalı Meral Akşener'in, Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 40 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini kaydeden Aydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi.

Aydın, Başkan Erdoğan'ın, söz konusu miktarı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) bağışladığını kaydetti.

AKŞENER “BİRAZ DA HELAL PARA YESİNLER” DEMİŞTİ

Tazminatı ödeyen Akşener, yakın çevresine şu “Benim param helaldir. Biraz da helal para yesinler!” demişti.