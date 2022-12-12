Erdoğan Kabine sonrası duyurdu. İşte yeni KYK burs ve kredi ücretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabşne toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerini de ilgilendiren bir açıklamaya imza attı.

Erdoğan'ın açıklamasına göre, lisans öğrencilerinde 850 lira olan burs ve kredi ücreti 1250 lira oldu. Yüksek lisans ücreti 2500 liraya yükselirken; doktora öğrencilerine verilen burs ve kredi ücreti ise 3750 lira oldu.

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itirabiriyle lisansta 850 idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700, doktarada 2500 liraya yükseltmiştik. Yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz barınma yarıdmını 1800 liraya çıkardık. Bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayımıza ulaştık.

Bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz 2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."