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Erdoğan Kabine sonrası duyurdu. İşte yeni KYK burs ve kredi ücretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamalarda, KYK burs ve kredi ücretlerine gelen artışı da duyurdu.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu. İşte yeni KYK burs ve kredi ücretleri

Erdoğan Kabine sonrası duyurdu. İşte yeni KYK burs ve kredi ücretleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabşne toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerini de ilgilendiren bir açıklamaya imza attı.

Erdoğan'ın açıklamasına göre, lisans öğrencilerinde 850 lira olan burs ve kredi ücreti 1250 lira oldu. Yüksek lisans ücreti 2500 liraya yükselirken; doktora öğrencilerine verilen burs ve kredi ücreti ise 3750 lira oldu. 

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itirabiriyle lisansta 850 idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700, doktarada 2500 liraya yükseltmiştik. Yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz barınma yarıdmını 1800 liraya çıkardık. Bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayımıza ulaştık.

Bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz 2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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Dertli
12.12.2022 22:27
Geri ödemelerde sadece anapara ödenecek dediler.Malesef faizleri silmemişler. 14500 TL bugün 18000 TL görünüyor.Faizler ne zaman silinecek?  
 
Yeter
12.12.2022 22:16
Siz göreve geldiğinizde 45 milyon alıyordu. Şimdi 850 TL . Siz bilmiyorsunuz ama millet hesap biliyor. Alım gücünü hesaplayabiliyoruz  
 
1950
12.12.2022 22:10
1,2,3 gramcık altınlar, olacaksa bari, 1,2,3 çeyreklik Altınlar olsaydı???  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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