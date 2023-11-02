Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’a gitti. Erdoğan Astana'da resmi törenle karşılandı.

KAYNAK: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’a geldi. Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçak ile başkent Astana’daki Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na inen Erdoğan, resmi törenle karşılandı. Erdoğan, yarın "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’ne katılarak zirve oturumuna hitap edecek. Erdoğan ayrıca toplantı kapsamında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Erdoğan'a Kazakistan ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

TOPLANTININ GÜNDEMİ
Dönem Başkanlığı’nın Özbekistan’dan Kazakistan’a devredileceği zirvede liderler, teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

erdogan-foto445.jpg

İlgili Haberler
Dilan Polat ve eşine ait lüks araçlar böyle emniyete götürüldü
Kredi kartları aidatlarında iade kararı. İşte aidatı geri alınabilecek kartlar
Uçak kalkışta drift attı. Pistte korku dolu anlar
En dövizci 'iller' belli oldu. İlk dört şehir hangi partinin kalesi
Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Dilan Polat'ın oğlu Milan'ın Ferrari'ye binmek istemedi video yeniden gündem oldu Video
Dilan Polat'ın oğlu Milan'ın Ferrari'ye binmek istemedi video yeniden gündem oldu
Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zenginleri listesine girdi. Servetleri belli oldu Spor
Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zenginleri listesine girdi. Servetleri belli oldu
İsrail BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü Dünya
İsrail BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü
Rüyada şirket görmek ne demek? Rüyada şirket görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada şirket görmek ne demek? Rüyada şirket görmenin anlamı nedir?
Genetik silah iddiası dünyayı karıştırdı. Irkları hedef alabiliyor Dünya
Genetik silah iddiası dünyayı karıştırdı. Irkları hedef alabiliyor
Alzheimer ve demansa savaş açıyor. Bu bitkisel çaydan sonra unutkanlığı unutun Şifalı Bitkiler
Alzheimer ve demansa savaş açıyor. Bu bitkisel çaydan sonra unutkanlığı unutun
İsrail Silahlı Kuvvetleri ve Kurt Kapanındaki Türkiye / Dr. Mehmet Alkanalka Konuk Kalem
İsrail Silahlı Kuvvetleri ve Kurt Kapanındaki Türkiye / Dr. Mehmet Alkanalka