Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Dünyanın takip ettiği zirvede 'Suriye' mesajı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki D-8 Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere vurgu yaparak, Suriye'de son yaşananlara da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "Filistin ve Lübnan'daki görüşlerimizi ikinci oturumda sizlerle ayrıca paylaşacağım. Suriye'deki gelişmeleri de Suriye halkının çıkarını önceleyen yaklaşımla takip ediyoruz. Suriye halkının savaş yorgunu ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Biz de Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Tüm dini mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşayan, terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en temel isteğimizdir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınmanın ancak gençlerin ekonomiye azami iştirakiyle mümkün olabileceğini biliyoruz.

Ticaretten yatırıma kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve ulaştırmaya kadar kobileri bilgilendirici programlar düzenlenmesinde fayda vardır.

Teşkilatımız büyütmek suretiyle etki alanını daha da genişletmek için kapımızın açık olması gerekiyor. Bu noktada Endonezya Cumhurbaşkanımızın talebini ben de paylaşıyorum. Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasıyla bugün dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize hoş geldiniz diyorum.

Filistin ve Lübnan'daki görüşlerimizi ikinci oturumda sizlerle ayrıca paylaşacağım. Suriye'deki gelişmeleri de Suriye halkının çıkarını önceleyen yaklaşımla takip ediyoruz. Suriye halkının savaş yorgunu ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Biz de Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz.

Tüm dini mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşayan, terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en temel isteğimizdir.