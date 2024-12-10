Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Erdoğan ile Rutte görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini belirterek, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Son Haberler
İsrail ordusu Şam’a dayandı! Tanklar hazırda bekliyor...
İsrail ordusu Şam’a dayandı! Tanklar hazırda bekliyor...
SPK'dan dikkat çeken takas kuruluşu kararı
SPK'dan takas kuruluşu kararı
Sözcü TV’nin yeni genel yayın yönetmeni belli oldu!
Sözcü TV’nin yeni genel yayın yönetmeni belli oldu!
Acun Ilıcalı’dan kavga çıkaracak sözler: Şike iması yapan…
Acun Ilıcalı’dan kavga çıkaracak sözler: Şike iması yapan…
Apple ve Sony'den VR dünyasını sarsacak iş birliği
Apple ve Sony'den VR dünyasını sarsacak iş birliği