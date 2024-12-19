Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de ikili temaslarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeleri kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.

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