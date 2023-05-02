Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime 12 gün kala petrol buldu

Erdoğan, Türkiye'nin enerji sepetinde güneş ve rüzgar enerjisi payını artırdığını belirtirken, ülkenin farklı yerlerinde petrol kuyuları açtıklarını söyledi.

Dünya genelinde yapılan 10 büyük keşiften birinin geçen sene Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, Cudi ve Gabar bölgelerinde günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol keşfedildiğini açıkladı.

İlk kuyudan alınan petrolün işlenmek üzere rafinerilere sevk edilmeye başlandığını belirten Erdoğan, bu petrol rezervinin ülke ve milletin yararına olacağını ifade etti.

Ayrıca Erdoğan, bölgeden yeni müjdelerin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Açıklamanın seçime 12 gün kala yapılması, daha önceki seçimlerden önce yapılan "petrol bulundu" açıklamalarına benzetilerek akıllarda soru işareti bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Gabar ve Cudi'deki petrol keşifleriyle ilgili olarak "Günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

GABAR VE CUDİ'DE PETROL KEŞFİ