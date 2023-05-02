Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime 12 gün kala petrol buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yaptığı konuşmada, seçime 12 gün kala Gabar ve Cudi bölgelerinde yapılan petrol bulduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime 12 gün kala petrol buldu

Erdoğan, Türkiye'nin enerji sepetinde güneş ve rüzgar enerjisi payını artırdığını belirtirken, ülkenin farklı yerlerinde petrol kuyuları açtıklarını söyledi.

Dünya genelinde yapılan 10 büyük keşiften birinin geçen sene Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, Cudi ve Gabar bölgelerinde günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol keşfedildiğini açıkladı.

İlk kuyudan alınan petrolün işlenmek üzere rafinerilere sevk edilmeye başlandığını belirten Erdoğan, bu petrol rezervinin ülke ve milletin yararına olacağını ifade etti.

Ayrıca Erdoğan, bölgeden yeni müjdelerin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Açıklamanın seçime 12 gün kala yapılması, daha önceki seçimlerden önce yapılan "petrol bulundu" açıklamalarına benzetilerek akıllarda soru işareti bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Gabar ve Cudi'deki petrol keşifleriyle ilgili olarak "Günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

GABAR VE CUDİ'DE PETROL KEŞFİ

Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu Karapınar'a gideceğiz. O devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Bu da Konya'ya nasip oldu. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Attığımız tüm adımların olumlu neticelerini artık tek tek alıyoruz. Enerji hamlelerimize kara çalanlara da yeni hamlelerimizle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilen bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başlattık. Dünyada karada yapılan 10 büyük keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk. Yeni petrol kuyusunun adı Şehit Aybüke Yalçın. Ey teröristler işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz.

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