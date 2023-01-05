Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uğur ve Seltan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uğur ve Seltan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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