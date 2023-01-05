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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve er Halil Seltan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 18:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve er Halil Seltan'ın ailelerine başsağlığı diledi

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uğur ve Seltan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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