25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Bize kimse ders veremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Bize kimse ders veremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı açılış programında Suriye ve Irak'ta süren operasyonlar için "Mücadele sınır ötesinde devam edecek" ve "Teröristleri silaha boğanlar bize ders veremez" sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:50
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye ve Irak'a yapılan operasyonlar için devam edecek mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Bize kimse ders veremez
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuşuyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN BİZE DERS VEREMEZ"

Pençe-Kılıç operasyonuna ilişkin ABD'nin eleştirilerine sert yanıt veren Erdoğan, ''IŞİD ile mücadele kisvesi altında terör örgütünü destekleyenlerin bize sukunet tavsiye edenlerin hesaplarını buna göre yapmalarını söylüyoruz. 

Bu konuda bize kimse ders veremez. Özellikle kendilerine yönelik en küçük bir saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden gelenler yanı başımızdaki teröristleri görmezden gelemez'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR

''Pakistan, Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur.

Pakistan'ın bizlere verdiği destekleri unutmadık. Pakistan'daki sel yüreklerimizi dağladı. Elimizdeki imkanları seferber ettik.

Pakistanlı kardeşlerimizin sel felaketinin yaralarını sarmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz.

İstiklal Caddesi ve Karkamış'daki hain terör saldırıları sonrasında ülkemizle sergilediğiniz dayanışma için size ve Pakistan halkına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"TERÖRÜN KAYNAĞINI YOK ETMEKTE KARARLIYIZ"

Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sınırlarımızın içinde ve dışında sürdüreceğimizi bildirmek isterim.

Türkiye terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlıdır.

Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, her damla kanın hesabını soracağız.

IŞİD'le mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını destekleyenler hesaplarını buna göre yapsınlar.

Proje bir örgüt durumundaki IŞİD'e karşı sahada göğüs göğüse çarpışan ve bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez.

Türkiye terörü kaynağından yok etmekte kararlıdır. Son yıllarda atılımlarla bölgesinde önemli küresel aktör haline gelmiştir.

Teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden kimse beklemesin.

Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayıp inşa eden ve idamesini gerçekleştiren on ülke arasında yer alıyoruz.''

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Amsterdam
25.11.2022 17:56
Her gün bir insan konuşur mu? ben bir genç olarak yoruldum bu yorulmadı.  
 
Devrim
25.11.2022 17:44
21 yıldır aynı söylem. Gerçek bulmuyorum. Tutarlılık olsaydı terör sorunu çözülmüştü. Bıktık, insanların kanı üzerinden iç siyaset yapılmasına.  
 
Kadir Dagdaş
25.11.2022 17:19
Her seçim öncesi bunları yaşıyoruz  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
4
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
5
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
6
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Seçimler yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. İsmi belli oldu
7
﻿Seçimler yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. İsmi belli oldu
﻿Seçimler yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. İsmi belli oldu
﻿‘Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’ başladı
﻿‘Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’ başladı
﻿‘Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’ başladı
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
﻿Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
﻿Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
﻿Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
﻿Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
﻿Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.