Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Bize kimse ders veremez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuşuyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN BİZE DERS VEREMEZ"

Pençe-Kılıç operasyonuna ilişkin ABD'nin eleştirilerine sert yanıt veren Erdoğan, ''IŞİD ile mücadele kisvesi altında terör örgütünü destekleyenlerin bize sukunet tavsiye edenlerin hesaplarını buna göre yapmalarını söylüyoruz.

Bu konuda bize kimse ders veremez. Özellikle kendilerine yönelik en küçük bir saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden gelenler yanı başımızdaki teröristleri görmezden gelemez'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR

''Pakistan, Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur.

Pakistan'ın bizlere verdiği destekleri unutmadık. Pakistan'daki sel yüreklerimizi dağladı. Elimizdeki imkanları seferber ettik.

Pakistanlı kardeşlerimizin sel felaketinin yaralarını sarmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz.

İstiklal Caddesi ve Karkamış'daki hain terör saldırıları sonrasında ülkemizle sergilediğiniz dayanışma için size ve Pakistan halkına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"TERÖRÜN KAYNAĞINI YOK ETMEKTE KARARLIYIZ"

Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sınırlarımızın içinde ve dışında sürdüreceğimizi bildirmek isterim.

Türkiye terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlıdır.

Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, her damla kanın hesabını soracağız.

IŞİD'le mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını destekleyenler hesaplarını buna göre yapsınlar.

Proje bir örgüt durumundaki IŞİD'e karşı sahada göğüs göğüse çarpışan ve bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez.

Türkiye terörü kaynağından yok etmekte kararlıdır. Son yıllarda atılımlarla bölgesinde önemli küresel aktör haline gelmiştir.

Teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden kimse beklemesin.

Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayıp inşa eden ve idamesini gerçekleştiren on ülke arasında yer alıyoruz.''