Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım konusu ele alındı.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.

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Ayrıca, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, İslam ülkelerinin bu konuda ortak hareket etmesinin önemine değindi.

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