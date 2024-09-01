Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştü

Görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım konusu ele alındı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.

Erdoğan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman'ı kabul etti

Ayrıca, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, İslam ülkelerinin bu konuda ortak hareket etmesinin önemine değindi.