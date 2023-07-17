Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

İki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi konularını görüştü.

Heyetler Arası Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen resmi törenin ardından Veliaht Prens Selman ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ekonomi ve yatırım alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi, çeşitli sektörlerde işbirliğinin artırılması için atılacak adımların konuşulması bekleniyor.

Akşam Yemeği ve Katar Ziyareti

Görüşmenin sona ermesinin ardından Veliaht Prens Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği verecek. Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar’a geçecek. Katar’da Emir Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek olan Erdoğan, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşecek.