Alkollü sürücünün otomobille çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Alkollü sürücünün otomobille çarptığı kadın hayatını kaybetti
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mine Elmacıoğlu (55) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün 1,99 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Seki Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, bölgede bulunan serada çalışan Mine Elmacıoğlu’na, yolun karşısına geçmek isterken S.B.'nin kullandığı 07 ALS 202 plakalı otomobil hızla çarptı. Kaza sonrası yola savrulan Mine Elmacıoğlu yere düşerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde Mine Elmacıoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

1-004.jpg

SÜRÜCÜ 1,99 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü S.B.’ye yapılan kontrolünde 1,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

-002.jpg

Son Haberler
44 yıllık aşçıların sırrı! Patates kızartması çıtır çıtır olmuyor mu? 1 şişe dökün bakın nasıl oluyor Yemek Tarifleri
44 yıllık aşçıların sırrı! Patates kızartması çıtır çıtır olmuyor mu? 1 şişe dökün bakın nasıl oluyor
Mersin’de yıldırım düşen evde yangın çıktı Yaşam
Mersin’de yıldırım düşen evde yangın çıktı
TRT1'de neler oluyor? Apar topar Teşkilat dizisine 2 isim daha veda etti Magazin
TRT1'de neler oluyor? Apar topar Teşkilat dizisine 2 isim daha veda etti
Leverkusen kasırgası. Seri 47 maça çıktı Spor
Leverkusen kasırgası. Seri 47 maça çıktı
Flaş.. Flaş... Elazığ'da deprem Gündem
Flaş.. Flaş... Elazığ'da deprem
Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Olympiakos destan yazdı Spor
Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Olympiakos destan yazdı
Seyircileri yıkan gelişme. Sevilen diziyi NOW TV'de artık seyredemeyeceksiniz Magazin
Seyircileri yıkan gelişme. Sevilen diziyi NOW TV'de artık seyredemeyeceksiniz