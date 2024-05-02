Alkollü sürücünün otomobille çarptığı kadın hayatını kaybetti

Seki Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, bölgede bulunan serada çalışan Mine Elmacıoğlu’na, yolun karşısına geçmek isterken S.B.'nin kullandığı 07 ALS 202 plakalı otomobil hızla çarptı. Kaza sonrası yola savrulan Mine Elmacıoğlu yere düşerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde Mine Elmacıoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ 1,99 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü S.B.’ye yapılan kontrolünde 1,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.