Malatya'da uyuşturucu operasyonu. 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta içinde şehrin farklı bölgelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcısı şüphelilere yönelik baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 12 kişi yakalandı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli kişilerin ev ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, 11 bin 437 sentetik hap, 5,49 gram esrar , 60,53 gram metamfetamin, 81,58 gram sentetik kannabinoid, 6,49 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve mermi ele geçirildi. Şüpheliler ekiplerce tutuklandı.