Malatya'da uyuşturucu operasyonu. 12 tutuklama

Kaynak: DHA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu. 12 tutuklama
Malatya’da bir hafta içinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapıaln operasyonlarda 12 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta içinde şehrin farklı bölgelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcısı şüphelilere yönelik baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 12 kişi yakalandı.

malatyada-uyusturucu-operasyonlarinda-1-48368-1.jpg

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli kişilerin ev ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, 11 bin 437 sentetik hap, 5,49 gram esrar , 60,53 gram metamfetamin, 81,58 gram sentetik kannabinoid, 6,49 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve mermi ele geçirildi. Şüpheliler ekiplerce tutuklandı.

malatyada-uyusturucu-operasyonlarinda-1-48368-3.jpg

malatyada-uyusturucu-operasyonlarinda-1-48368.jpg

Son Haberler
44 yıllık aşçıların sırrı! Patates kızartması çıtır çıtır olmuyor mu? 1 şişe dökün bakın nasıl oluyor Yemek Tarifleri
44 yıllık aşçıların sırrı! Patates kızartması çıtır çıtır olmuyor mu? 1 şişe dökün bakın nasıl oluyor
Mersin’de yıldırım düşen evde yangın çıktı Yaşam
Mersin’de yıldırım düşen evde yangın çıktı
TRT1'de neler oluyor? Apar topar Teşkilat dizisine 2 isim daha veda etti Magazin
TRT1'de neler oluyor? Apar topar Teşkilat dizisine 2 isim daha veda etti
Leverkusen kasırgası. Seri 47 maça çıktı Spor
Leverkusen kasırgası. Seri 47 maça çıktı
Flaş.. Flaş... Elazığ'da deprem Gündem
Flaş.. Flaş... Elazığ'da deprem
Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Olympiakos destan yazdı Spor
Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Olympiakos destan yazdı
Seyircileri yıkan gelişme. Sevilen diziyi NOW TV'de artık seyredemeyeceksiniz Magazin
Seyircileri yıkan gelişme. Sevilen diziyi NOW TV'de artık seyredemeyeceksiniz