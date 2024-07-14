Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump'a saldırı girişimi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından suikast girişimine ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mesajın devamında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız.

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NE OLDU?

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı.

Olayda mitinge katılanlardan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "suikast girişimi" olarak tanımlamıştı.

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