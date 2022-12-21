﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'ye ve Türk kültürüne destek olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizinle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Birazdan ödüllerini vereceğimiz ustalarını ve temsilcilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu yıl büyük ödüllerin sahiplerine baktığımızda ülkemizin eşi benzeri bulunmayan bir zenginliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan duruşuyla sanat tarihimizin altın sayfalarına adını yazdırmıştır.

Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan 60 yılı aşan sanat hayatı ile ülkemizin resim alanındaki duayen isimleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kendisi aynı zaman İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ile birçok lise ve akademilerin kurucusudur. Gerek eğitimci kişiliğiyle büyük bir katma değeri fani ömre sığdıran müstesna bir kişiliktir.

Sayın Yılmaz Erdoğan, Türk sinemasına yönetmen, yapımcı ve oyuncu olarak yıllarını vermiş, her kesimden seyircinin gönlünde taht kurmuş bir sanatçımızdır. Birçok güzel eserde onun imzası vardır, Erdoğan'ın en önemli mahareti kanaatimce Anadolu insanını ideolojik önyargılara hapsetmeden gerçekçi bir şekilde anlatmasıdır.

TİYATRO ALANINDAKİ ÖDÜLÜ AYLA ALGAN ALDI

Tiyatro alanındaki büyük ödülün sahibi bu sene Sayın Ayla Algan'dır. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında milyonları kendisine hayran bırakan bir değerimizdir. Tiyatro sanatımızın gelişmesi için birçok alanda çalışmalar yürütmüştür. Bu alanda büyük emekler sarf eden sanatçımızı tebrik ediyoruz.

Bizim inancımızda alimler, peygamberlerin varisleri olarak görülür. Prof. Dr. Hayrettin Karaman, hoşgörü, tevazu ve özgün eserleriyle tanınan bir hocamızdır. Vesayete karşı dik duruşuyla da temayüz etmiş bir kişidir. İSAM'ın kurucuları arasında yer almış ve çeşitli STK'larda sorumluluk üstlenmiştir. Hayatın içinde bizzat var olan ve Müslümanların sorunlarına güncel çözüm yolları arayan hocamızın şöhreti ülkemiz sınırlarına geçmiştir. İlim kültür ödülünü takdim edeceğimiz hocamızı tebrik ediyoruz, benim de hocam olması hasebiyle saygılarımı sunuyorum.

Yavuz Bülent Bakiler nice güzel şiirin yanı sıra birçok türdeki eseri edebiyat dünyamıza armağan etti. 86 yıllık bereketli ömrüne birçok farklı alanda tecrübeler sığdırdı. Kalemi kadar kelamının da kuvvetli olduğunu herkes bilir. Eserlerini okuyan dinleyenler bir duygu seline kapılmaktan kurtulamaz.

Karikatür, animasyon alanında Varol Yaşaroğlu kültür ve sanat dünyamıza yeni bir soluk kazandırmıştır. Kral Şakir gibi çocuklarımızın sevdiği karakterlere şahsiyet kazandıran Yaşaroğlu'nu kutluyoruz.

"SAĞTÜRK'Ü TEBRİK EDİYORUZ"

Gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Yunus Akkor, il il gezerek Türkiye'nin lezzet haritalarını çıkarıyorlar. Onları tebrik ediyor ve emeklerine sağlık diyoruz.

Tan Sağtürk bale alanında akla gelen ilk isimlerdendir. Balenin ülkemizde tanınmasını sağlayan ve Diyarbakır'da bale okulu açarak önemli bir sosyal sorumluluğun altına giren Sağtürk'ü tebrik ediyoruz.

Hilmi Şenalp'in mimari alanda ülkemizi temsil eden birçok eserde alın teri vardır.

Gümüş ve altının usta ellerinde muhteşem bir sanat eserine dönüştüğü Sevan Bıçakçı'ya zanaat ödülünü vermekten mutluluk duyuyorum.

Geleneksel sanatlar dalında ödül alan Gülbün Mesara'ya şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Üzerinde yaşadığımız coğrafya, sultanları şair, şairleri sultan kılan bir coğrafyadır. Gönüllerimizi ilim ve hikmetle dokuyanlar aşıklarımızdır. Her bir türküde Anadolu insanının acısı, çığlığı ve irfanı vardır. Aşık Veysel Şatıroğlu da yakın tarihimizin en önemli temsilcilerindendir. Milletimizin gönül yollarını en iyi bilen ve özünden geçeni söze döken hakiki bir halk ozanıdır.

Gaziyi görmek için Sivas'tan Ankara'ya yürüyen Aşık Veysel'e yapılan kötülük, gönüllerimizde yara açmıştır. Millete ait ne varsa hepsini birden yenilik olarak yaftalayan faşizm sevicilerin kültür sanat hayatımızda yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak kolay olmadı. Vefa ödülünü Aşık Veysel'e vererek bir ayıbı temizliyoruz.

"SANAT VE SANATÇILARIMIZIN YANINDA OLDUK"

Ülkemizin kültür varlığını zenginleştiren herkese destek olmayı görev biliyoruz. Hangi inanca sahip olursa olsun Türkiye ve Türk kültürüne destek olan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz. Necip Fazıl Kısakürek'e nasıl hürmet gösteriyorsak Nazım Hikmet'e de aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra Hikmet'e yeniden vatandaşlık veren biz olduk. Yaşadığı dönemde sırf Kürtçe şarkı söyledi diye linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını Türkiye'ye getirme teklifinde yine biz bulunduk. İstanbul'a AKM'yi, Ankara'ya Senfoni Orkestra Merkezi'ni kazandırdık. Tiyatrodan operaya, sinemadan müziğe kadar her alanda sanat ve sanatçılarımızın yanında olduk, son düzenlemeyle kamu kurumlarında görev yapan sanatçılarımızın kadroya geçişleri için gerekli adımları attık. Eğlence vergi oranlarının sıfırlanmasını sağladık.

Hiç kimse Türkiye'yi eski yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir. Bu yüzyıl sanatçılarımızın da yüzyılı olacaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

Müzik Ödülü: Ajda Pekkan

Tiyatro: Ayla Algan

İlim-Kültür: Hayrettin Karaman

Mimari: Hilmi Şenalp

Gastronomi: Ömür Akkor - Yunus Emre Akkor

Zanaat: Sevan Bıçakcı

Resim: Süleyman Saim Tekcan

Dans-Bale: Tan Sağtürk

Karikatür-Animasyon: Varol Yaşaroğlu

Edebiyat: Yavuz Bülent Bakiler

Sinema: Yılmaz Erdoğan

Geleneksel Sanatlar: Gülbün Mesara

Vefa Ödülü: Aşık Veysel