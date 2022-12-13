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Erdoğan ve Bahçeli 9 Kasım'dan bu yana ilk kez bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşme bugün saat 16.00'da gerçekleşecek.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli 9 Kasım'dan bu yana ilk kez bir araya gelecek

Erdoğan ve Bahçeli 9 Kasım'dan bu yana ilk kez bir araya gelecek
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Bugün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Söz konusu ziyaret saat 16.00'da gerçekleşecek.

NTV'nin aktardığına göre, görüşmede iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.

Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.

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