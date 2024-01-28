Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eskişehir’de şehit ailesine ziyaret

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eskişehir’de şehit ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı üs bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in Eskişehir'deki baba evine ziyaret gerçekleştirdi.

Partisinin belediye başkan adaylarını açıklamak için Eskişehir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gençlerle buluştu.

Buluşmanın ardından kongre merkezinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı üs bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in Eskişehir’deki baba evini ziyaret etti.

aw129839-01.jpgEvcin’in ailesiyle sohbet eden Erdoğan, şehit ailesine taziye dileklerinde bulunup, başsağlığı dileklerin iletti. Evden ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra hava yoluyla şehirden ayrılmak üzere Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'ndeki Hasan Polatkan Havalimanı'na geçti.

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