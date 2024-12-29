Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore’ye başsağlığı mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore’ye başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Güney Kore halkına başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükümetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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