Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore’ye başsağlığı mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükümetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Dostumuz Kore Cumhuriyeti’ndeki Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür.



Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 29, 2024