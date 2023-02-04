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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yine hakaret. "Ya sen ne yüzsüzsün…"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da yaptığı konuşmada "Bu 'Bay Bay Kemal' hangi yüzle Menderes'in sloganına çöküyor" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 18:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yine hakaret

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yine hakaret. ''Ya sen ne yüzsüzsün…''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. 

"Bir kez daha meydan okuyorum! Türkiye’nin ayağına bir kez daha pranga vurmayı başaramayacaksınız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu 'Bay Bay Kemal' hangi yüzle Menderes'in sloganına çöküyor" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından tekrardan sizinle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın'ın gönlümüzde farklı bir yeri var.

"YASSIADA'YI, 'DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI' HALİNE GETİRDİK"

Aydın'ın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Son gelişimizde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini Yaslıada'ya kapatanlara hitaben yazdığı son mektubu okumuştum. Menderes'le beraber 592 kişinin yargılandığı Yassıada'yı biliyorsunuz. Biz bu yeri 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' haline getirdik. Bizim farkımız bu. Bu salonlarda yargılananlardan birisi de Ahmet Tevfik İleri'ydi. Önce idama mahkum edilen ardından ömür boyu hapse mahkum olan İleri, cezaevinde rahatsızlanmış ve vefat etmiştir.

Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama mahkum edilen ardından cezası Ahmet Tevfik İleri yattığı Kayseri Cezevinde hastalanmış ardından vefat etmiştir. Merhum İleri, vefatından önce ailesine yazdığı mektupta 'Size, mal, mülk servet bırakamadım. Yalnızda şerefli, namuslu, bir ad bırakabildim' diyor.

"CHP BUDUR, CHP'Yİ İYİ TANIYIN"

Darbeciler ülke yönetimini ele geçirince başa getirdikleri Cemal Gürsel'in ilk işi İnönü'yü aramak oldu. Gürsel İnönü'ye 'Emirleriniz bizim için peyrgamber buyruğudur' diyor. CHP budur. CHP'yi iyi tanıyın. Aydın CHP'ye en iyi ideal dersi vermeye hazır mı? İnönü de Gürsel'e 'Büyük iş başardınız' diyerek mukabelede bulunuyor.

Tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes'i devirmenin sevincini böyle yaşarken, hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes'i her zaman kalbinin bir köşesinde yaşatmış, fırsat bulduğunda onu ayağa kaldırmıştır.

Bizim ne cumhuriyetimizi kuruşumuz kolay oldu, ne de kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirmemiz kolay oldu. Bu sürecin şahikası AK Parti'nin 20 yıldır ülkemize kazandırdığı eser ve hizmet siyasetidir.

"SANDIKLARI BİR KEZ DAHA PATLATMAYA HAZIR MIYIZ?"

14 Mayıs'ta bir kez daha sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli, durmak yok yola devam. Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den Demokrat Parti'nin iktidar olduğu 14 Mayıs 1950'ye, oradan Türkiye'nin Yüzyılı'nın sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e kadar ödediğimiz bedelin karşılığını alacağımız bir sürece giriyoruz.

"MENDERES'İN SLOGANINA ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ülkenin tekrar kaos günlerine geri döndürmeye heveslenenlerin karşılarına biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz. Ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. Kim? Bay Bay Kemal. 14 Mayıs, Kemal'in 'Bay Bay' olacağı gündür.

İnanıyorum, AK Kadınlar yorulmaz, liderini yalnız bırakmaz. Ve bunlar hazırladıkları program için 'Avrupa bize aferin diyecek' diye övünüyorlar.

"BİR KEZ DAHA PRANGA VURMAYI BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Bir kez daha meydan okuyorum! Türkiye’nin ayağına bir kez daha pranga vurmayı başaramayacaksınız, Türkiye yüzyılının inşasının önüne geçmeyi başaramayacaksınız.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: YA NE YÜZSÜZSÜN

Bu 'Bay Bay Kemal' hangi yüzle Menderes'in sloganına çöküyor. Rahmetliden sonra bu slogan bize aittir. Ya ne yüzsüzsün ya bir de kalkıp bunu partisinin binasına asıyor. Sen hangi yüzle bu sloganı sahipleniyorsun. 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar."

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vatandaş
4.02.2023 19:31
Bay kemal kazanacak. Allah düşmanları kaybedecek.  
 
Nuh
4.02.2023 19:26
Söyleyecek sözü olmayan küfre ve hakarete baş vurur...ne söyleyecek sözü var nede yapacakları artık yolun sonuna geldi.  
 
Emekli
4.02.2023 19:25
Bu konuşma seçim kaybettirir size Sayın Cumhurbaşkanım. Hayat pahalı, milet perışan ve borç batağı içerinde.6500 tl. maaşla emekli nin hali içler acısı bu sorunlar varken sizi anlamak çok zor  
 
TÜM YORUMLAR (52)
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