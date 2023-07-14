Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menzil şeyhi için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölen Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menzil şeyhi için taziye mesajı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ölen Menzil şeyhi Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tedavi gördüğü Emsey hastanesinde hayatını kaybeden Menzil tarikatının şeyhi Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı ve gazetelere verdiği taziye mesajında Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam’a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi’ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin.

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NE OLMUŞTU?

12 Temmuz tarihinde Menzil cemaatinin bir süredir hastanede tedavi gören 74 yaşındaki 'şeyh'i Abdülbaki Erol öldü.

Erol'un ölümü, cemaate yakın sosyal medya hesapları tarafından duyuruldu.

Menzil'in yayın organı Semerkand TV'den yapılan açıklamada, "Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım" ifadeleri kullandı.

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