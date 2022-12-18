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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sabahattin Önkibar’a bir dava daha

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası alan gazeteci Sebahattin Önkibar’a bir dava daha açıldı. Erdoğan’ın açtığı yeni dava savcılık soruşturması olmadan açılırken somut bir suç isnadı gösterilmedi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 15:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sabahattin Önkibar’a bir dava daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sabahattin Önkibar’a bir dava daha
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Bir ay önce İstanbul Anadolu adliyesi 53.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan’a  hakaret ettiği iddiasıyla   11 ay 20 gün hapse mahkûm edilen gazeteci Sabahattin Önkibar’a Erdoğan tarafından yeni bir dava daha açıldı.

Ankara 28.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açılan yeni davanın gerekçesi olarak yine Sabahattin Önkibar’ın kendine ait Youtube kanalında yaptığı siyasi analiz ve yorum gösterildi.

Savcılık soruşturması olmaksızın açılan davada Somut bir suç isnadı gösterilemeyip, konuşmanın bütününde Erdoğan’a hakaret var deniliyor.

Önkibar’a İstanbul Anadolu Adliyesi 53.Asliye Ceza Mahkemesinde verilen 11 aylık hapis cezasında hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.

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mehmet
18.12.2022 15:45
170 bin kişi ile davalı yetmez bence az muhaliflerin hepsine dava açmalı dünya rekoru olur.  
 
tek ve haklı olan çok ve haksız olanlara yenilmeye mahkumdur.
18.12.2022 15:37
Yetmedimi, yetmedi mi, yetmedi mi, yetmedi mi, yetmedi mi, yetmedi mi, yetmedi mi, yetmedi mi, yetmedi mi, yetmedi mi, yetmedi mi, yetmedi mi  
 
yigit
18.12.2022 15:28
yargıya talimat ve emir verilemez.Anayasa maddesi 138.  
 
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