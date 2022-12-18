Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sabahattin Önkibar’a bir dava daha

Bir ay önce İstanbul Anadolu adliyesi 53.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapse mahkûm edilen gazeteci Sabahattin Önkibar’a Erdoğan tarafından yeni bir dava daha açıldı.

Ankara 28.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açılan yeni davanın gerekçesi olarak yine Sabahattin Önkibar’ın kendine ait Youtube kanalında yaptığı siyasi analiz ve yorum gösterildi.

Savcılık soruşturması olmaksızın açılan davada Somut bir suç isnadı gösterilemeyip, konuşmanın bütününde Erdoğan’a hakaret var deniliyor.

Önkibar’a İstanbul Anadolu Adliyesi 53.Asliye Ceza Mahkemesinde verilen 11 aylık hapis cezasında hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.