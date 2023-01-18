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Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Yasin Eroğlu ve Eren Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 17:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarptığı kazada şehit düşen Eroğlu ve Öztürk'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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