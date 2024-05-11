Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig mesajı

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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