Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Basketbol oynadığı anlar paylaşıldı: Hadi Ömer yap sayını

Editör: Bengü ZORLU

Spora olan ilgisiyle dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli branşlardaki müsabakaları hem takip ediyor hem de oynamayı seviyor.

Daha önceden de basketbol oynadığı anlarının paylaşıldığı Erdoğan, yine bakanlar ve milletvekilleriyle basketbol oynadı.

Varank söz konusu anları "masada, sahada, sporda mücadeleye devam!" sözleriyle paylaştı.

Görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kondisyon bisikletinde ısınmasıyla başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki maçlarda Erdoğan,

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,

MİT Başkanı İbrahim Kalın,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,

eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu,

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve

Mustafa Varank,

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan,

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan’ın yer aldığı görülüyor.